ما الهدف من تجهيز "شيلكا" بالصواريخ

لا يزال المدفع المعروف باسم "شِيلْكا" يخدم العلم الوطني في عشرين دولة تقريبا.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن مدافع "شِيلْكا" موجودة في مصر والجزائر وسوريا والعراق.

وتجدر الإشارة إلى أن الموديل المعاصر من مدفع "شِيلْكا"، وهو مدفع ذاتي الحركة صمم لمكافحة الطائرات، يختلف عما خرج إلى حيز الوجود في روسيا في القرن العشرين لاحتوائه على صواريخ مضادة للطائرات من نوع "إيغلا".

وبات بإمكان مدفع "شِيلْكا" المجهز بالصواريخ تدمير الطائرات والمروحيات والصواريخ المهاجمة على بعد 5000 متر وارتفاع 3500 مترفي حين يستطيع المدفع إصابة الاهداف على بعد 2500 متر وارتفاع 1500 متر فقط بالقذائف.

ويحوي مخزن "شِيلْكا" 2000 قذيفة من عيار 23 ملم و4 صواريخ.

وتم تطوير إلكترونيات مدفع "شِيلْكا" وهو ما يمكّنه من تعقّب الأهداف على بعد 200 متر إلى 10000 متر.

ويُعتقد أن مدفع "شِيلْكا" المعدل سيظل يشكل خطرا مميتا على مختلف وسائل الهجوم الجوي لوقت طويل.