"إف-35" تواجه أزمة قد تكشفها الرادارات

ويشار إلى أن هذه المشكلة قد توقف انتشار المزيد من مقاتلات الجيل الخامس في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وكشف موقع War is Boring أن المشكلة تتعلق بإنتاج الطلاء المتميز الذي يعكس موجات الراديو المنبعثة من الرادار الكاشف، لزجاج كابينة الطيار، مشيرا إلى أن ثمة نقصا في هذا الطلاء الذي يساهم في إخفاء الطائرة.

وقد أشير في وقت سابق إلى أن الطلاء الذي يجعل مقاتلة "إف-35" طائرة خفية ينتفخ عندما تحلق الطائرة بسرعة عالية، ويتهدم في ذيل الطائرة. ولذلك لا يجوز أن يدوم تحليق مقاتلة "إف-35" بسرعة فائقة أكثر من الدقيقة.

وانكشفت مشكلة مماثلة لدى مقاتلة "إف-22" أيضا بعد استخدامها في سوريا الذي بيّن أن طلاء الإخفاء ينسلخ ويتهدم في ظل الحرارة الشديدة.