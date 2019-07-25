سوريا.. قنبلة الدقة العالية تدمر مركزا ماليا لـ"داعش" في أحد طوابق مبنى شامخ

وتم تدميره باستخدام قنبلة روسية من طراز "كاب-500".

Ювелирное применение корректируемой авиабомбы КАБ-500. Видео fighter_bomber pic.twitter.com/vek8TieVxp — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 24, 2019

​ويشار إلى أن قنابل "كاب-500" تصيب أهدافها بدقة متناهية. ويكفي شاهدا على ذلك أن القنبلة التي دمرت المركز المالي لتنظيم "داعش" لم تدمر المبنى الذي يقع المركز المالي في طابقه الأول. ولم تتضرر المباني المجاورة أيضا وفقا لما ذكرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

وتتوفر قنبلة "كاب-500" بفئات عديدة تتميز بطريقة التوجيه. وهناك فئتان يتم توجيههما تلفزيونيًا من قبل ملاح الطائرة القاذفة أو ذاتيًا من خلال مقارنة الصورة التي تلتقطها آلة التصوير الخاصة بالقنبلة بصورة الهدف في ذاكرتها.

ويتم توجيه قنبلة "كاب-500إل" باستخدام الليزر بينما يتم توجيه قنبلة "كاب-500إس" عن طريق الأقمار الصناعية أو عبر الطائرة عند غياب الأقمار الصناعية.

وتستخدم قنابل "كاب-500" خلال الحرب السورية ضد الإرهاب لتدمير أهداف هامة مثل مقرات القيادة الميدانية ومستودعات الأسلحة.