وكانت الولايات المتحدة قد سلمت صواريخ "جافلين" المضادة للدروع إلى القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني الحالي لتستخدمها خلال حملتها الحربية في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. أما الآن فقد بدئ بإجلائها من أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء موردوفيا نقلا عن الخبيرة ديانا ميخايلوفا أن صواريخ "جافلين" تُنقل من أوكرانيا إلى بولندا التي تتواجد فيها الآن وحدات من قوات العمليات الخاصة الأمريكية.

وعن سبب إخراج صواريخ "جافلين" من أوكرانيا يقال إن وزارة الدفاع الأوكرانية لم تتمكن من تجهيز أماكن مناسبة لصواريخ "جافلين" في مستودعات أسلحة الجيش الأوكراني.

والأغلب ظنا أن الأمريكيين الذين تساورهم الشكوك حول نظام الحكم الأوكراني، يحتاطون بذلك لاحتمال وصول هذه الصواريخ إلى أيدي الأشخاص غير المرغوب فيهم.