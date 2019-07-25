الصين تردع ثاني أكبر قوة نووية في العالم بـ 290 قنبلة ذرية

جددت الصين تأكيدها على عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية في أية حرب مستقبلية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وأن استراتيجيتها النووية هي الدفاع عن النفس وأن السلاح النووي لن يكون إلا للرد على هجمات استباقية.

ذكرت ذلك مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن بكين كشفت عن وثيقة خاصة باستراتيجيتها الدفاعية لعام 2019 تحمل اسم "الورقة البيضاء"، مشيرة إلى أنها تؤكد على الاستخدام الدفاعي للأسلحة النووية التي تعرف اختصارا بـ (إن إف يو).

ولفتت المجلة إلى أن الوثيقة الصينية الجديدة، التي تتضمن استراتيجيتها الدفاعية، فاجأت الخبراء، الذين توقعوا أن تكشف الصين عن استراتيجية أكثر عدوانية توسعية، للقوة النووية الصاعدة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعلن التزامها بعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، ضمن استراتيجية ردع، تهدف إلى جعل أعدائها لا يمكنهم توقع طبيعة وتوقيت الرد النووي الأمريكي.

China has reaffirmed its #NoFirstUse policy, pledging to never be the first in a conflict to use nuclear weapons. 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 Will other nuclear-armed countries follow suit? https://t.co/JZjL5fchAz — Global Zero (@globalzero) July 25, 2019

وتقول الوثيقة الصينية، إن القدرات النووية تعد حجر أساس لحماية الأمن والسيادة الوطنية الصينية"، حسبما تؤكد الوثيقة الصينية، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد أن دور السلاح النووي الصيني هو ردع العدو ومنعه من استخدام سلاحه النووي كوسيلة هجوم".

ولفتت المجلة إلى قول أحد الخبراء إن سياسية الصين الدفاعية، التي تم الكشف عنها، تشير إلى أن الصين لن تبدأ باستخدام الأسلحة النووية أولا في أية حرب تقليدية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت "الصين لن تعتمد على سياسة التصعيد النووي لإنهاء الحروب التقليدية في المستقبل".

With virtually no democratic oversight and over 6,500 missiles in the United States alone, the use of nuclear weapons is almost inevitable. So why is it so hard to think about #nuclear war? https://t.co/O2Minkjp2C — Boston Review (@BostonReview) July 25, 2019

وتقول المجلة "الصين ليست مستعدة لخوض حرب نووية ضد أمريكا، فهي لا تمتلك قنابل نووية تكتيكية أو قنابل صغيرة يمكن استخدامها لتنفيذ هجمات محدودة ضد قوات تقليدية.

ولا يعتقد واضعو الخطط الاستراتيجية النووية في الصين، حدوث حرب نووية مع أمريكا، بحسب المجلة، التي تقول "يبدو أن الصينيين متأكدون من أن الحرب النووية مع أمريكا لن تحدث، مادام الرئيس الأمريكي يؤمن بقدرة بكين على الانتقام في حال تعرضها لهجوم نووي".

The Sunday Express spoke to four retired officials on how India’s Mirage-2000 fighter-bombers were equipped with a crude nuclear gravity bomb in 1998. https://t.co/FagNKG6aOE Here is how the Indian nuclear arsenal has evolved 20 years later: https://t.co/XGJY7muhkT — Hans Kristensen (@nukestrat) July 22, 2019

وتمتلك الصين ترسانة نووية صغيرة، ليست في وضع الإطلاق، بحسب المجلة، التي أوضحت أن تلك الترسانة هدفها إقناع قادة الولايات المتحدة الأمريكية، أنه في حال تعرضهم لهجمة نووية استباقية، فإن عدد قليل من الصواريخ النووية العابرة للقارات يمكنها اختراق الدرع الصاروخي الأمريكي والانتقام بتدمير المدن الأمريكية.

وتطالب الصين منذ عقود الولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد على عدم استخدام الأسلحة النووية أولا، في أية حرب مقبلة، لكن المسؤولين الأمريكيين يرفضون ذلك مرارا.

Nuclear weapons. Who has what at a glance. Get the Facts. https://t.co/8AQJVp82oD #debate pic.twitter.com/IvMR0f5KwF — Daryl G Kimball (@DarylGKimball) October 20, 2016

وتمتلك الدول النووية في العالم حوالي 14 ألف قنبلة نووية، بحسب إحصائيات عام 2019، التي أوردها موقع "أرمز كنترول أسوسييشن" الأمريكي، الذي يكشف أن الصين لا تمتلك سوى 290 قنبلة نووية فقط، بينما تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 6185 قنبلة نووية، وتمتلك روسيا أكبر عدد من القنابل النووية في العالم، إذ يصل عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها إلى 7 آلاف قنبلة نووية.