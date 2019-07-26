طائرة تجسس أمريكية "تتحايل" قرب طرطوس السورية

يذكر أن طائرة "بوينغ بي-8أ بوسيدون" لم تعد تظهر على شاشات الرادار أثناء قيامها بمهمة التجسس عند شواطئ سوريا. ودام اختفاؤها قبل 24 ساعة تقريبا من يوم 26 يوليو/تموز حوالي ساعة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تختفي فيها طائرات تجسس أمريكية من على شاشة الرادار عندما تقترب من شواطئ سوريا. ويُرجع بعض الخبراء سبب اختفاء طائرات التجسس الأمريكية عن شاشات الرادار عندما تحلق على مقربة من الحدود السورية إلى عمل وسائل التشويش الإلكتروني في قواعد عسكرية بسوريا.

أما بالنسبة للطائرة التي اختفت فجأة قبل 24 ساعة من يوم 26 يوليو فقد تكون لجأت إلى "حيلة مبتكرة" في محاولة لخداع رادار المراقبة من خلال تغيير اتجاهها والالتفاف حول مسارها قرب طرطوس كما أشارت إلى ذلك وكالة أنباء "أفيابرو".