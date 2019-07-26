اكتشاف صواريخ "إسكندر" في كوريا الشمالية

وأظهر نفس التحقيق أن نسبة التشابه بين الصواريخ البالستية الروسية والكورية الشمالية تبلغ 95 في المائة.

وتبين من التحليل الذي أجراه الصحفيون أن صاروخ KN-23 الذي جربته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مؤخرا نسخة من الصاروخ الخاص بمنظومة صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية.

ولم يستبعد مَن وجد أوجه الشبه بين الصاروخ الكوري الشمالي وصاروخ "إسكندر" أن تكون كوريا الشمالية حصلت على التكنولوجيا التي مكّنتها من البدء بتصنيع منظومات الصواريخ التكتيكية التي تشبه منظومة "إسكندر".

وقد نشرت معلومات عن التشابه بين صاروخ KN-23 وصاروخ "إسكندر" قبل أشهر وفقا لـ avia.pro.