"ميغ-29" تدهش بقدرتها على القتال داخل كشك التليفون

وتحدث طيارون أمريكيون ممن شاركوا في تمرين نفذته قوات حلف شمال الأطلسي في مايو/أيار 1995 وتضمنت فعالياته المعركة الجوية مع مقاتلة روسية تابعة لسلاح الجو الألماني من طراز "ميغ-29"، لـ"أفيشن غيك كلاب" عما لاحظوه خلال تلك المعركة.

وذكر النقيب مايك ماكوي الذي واجه المقاتلة الروسية على طائرته "إف-16" أنه وجد أن بإمكان طيار "ميغ-29" تدمير أي طائرة ضمن مخروط زاويته 45 درجة، بصاروخ "إر-73" الذي ينطلق نحو الهدف المزمع تدميره حسب توجيهات نظام التوجيه المثبت على خوذة الطيار.

وتقوم مقاتلة "ميغ-29" بأي حركة عندما تحلق بسرعة تقل عن 200 عقدة، حسب المقدم غاري ويست، ولكنها تواجه بعض الصعوبات عندما تصل سرعتها إلى 325 عقدة.

في كل الأحوال فإن مقاتلة "ميغ-29" تشكل خطرا بفضل خوذة الطيار "الماكرة".

وأكثر ما أدهش الطيارين الأمريكيين قدرة "ميغ-29" على القتال في المكان الضيق أو داخل كشك التليفون وفقا لتعبيرهم.