فيديو من داخل دبابة تي-90 خلال المعركة في سوريا

ظهر مقطع فيديو من داخل دبابة "تي-90" الروسية التابعة للجيش السوري على شبكات التواصل الاجتماعية، وهي تدمر سيارة فيها إرهابيين شمالي ضواحي مدينة حماة.

وفقا لقناة "الحربية الروسية" على تلغرام، ضرب المسلحون شاحنة "بيك آب" من مسافة خمسة كيلومترات.

تُظهر اللقطات التي أُطلقت من داخل المركبة القتالية كيف يوجه الطاقم البندقية إلى الهدف ويقوم بإطلاق قذيفة واحدة. بعد ذلك، يرتفع الدخان الأسود فوق السيارة المستهدفة.

وتم تسجيل الظهور الأول لـ"تي-90" في سوريا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في محافظة حلب. أما في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام، تم الإبلاغ عن استخدام الإصدار القديم من هذه الآلات في سوريا، والمعروفة أيضًا باسم تي-90 لعام 1992. في وقت لاحق، تلقى الجيش السوري تعديل أكثر حداثة "من تي-90 أ" مع برج جديد تم تزويده بمؤخرة مطورة. وتم تسليم الدبابات إلى دمشق من روسيا.