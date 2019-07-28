بالفيديو.. تدريبات عسكرية خطيرة لطيار روسي على مستوى منخفض

ويظهر في مقطع الفيديو من قمرة الطيار الروسي كيف تهبط الطائرة نحو طريق ريفي حتى يبدو أنها تطير على بعد أمتار قليلة فوق سطح الأرض.
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وقال صاحب المنشور الذي يبعث له الطيارون الروس مقاطع فيديو بشكل خاص، "أريد أن أذكركم بأن الرحلات الجوية التدريبية عند ارتفاع منخفض ضرورية ومفيدة لكل من الطائرات والمروحيات".
ففقط بهذه الطريقة يمكن تجاوز أنظمة الدفاع الجوية التابعة للعدو بفعالية.
في كثير من الأحيان، يستخدم الطيارون الروس الطرق الريفية مع غابات قليلة لهذا الغرض.
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