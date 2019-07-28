بالفيديو.. تدريبات عسكرية خطيرة لطيار روسي على مستوى منخفض

يعد السباق بأعلى سرعة على ارتفاع بضعة أمتار فقط عن مستوى الأرض فنا مميزا بالنسبة للطيارين. وفي الوقت نفسه، تعد هذه المناورة جزء من البرنامج التدريبي، لأنها تجعل كل من الطائرات والمروحيات أقل عرضة لأنظمة الدفاع الجوي.

ويظهر في مقطع الفيديو من قمرة الطيار الروسي كيف تهبط الطائرة نحو طريق ريفي حتى يبدو أنها تطير على بعد أمتار قليلة فوق سطح الأرض.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Ivanov (@fighter_bomber_) 24 Июл 2019 в 10:02 PDT

وقال صاحب المنشور الذي يبعث له الطيارون الروس مقاطع فيديو بشكل خاص، "أريد أن أذكركم بأن الرحلات الجوية التدريبية عند ارتفاع منخفض ضرورية ومفيدة لكل من الطائرات والمروحيات".

ففقط بهذه الطريقة يمكن تجاوز أنظمة الدفاع الجوية التابعة للعدو بفعالية.

في كثير من الأحيان، يستخدم الطيارون الروس الطرق الريفية مع غابات قليلة لهذا الغرض.