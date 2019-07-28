بعد اختبارها في أمريكا... 7 معلومات عن صواريخ "أرو 3" الإسرائيلية

أعلنت إسرائيل، إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ "أرو 3"، المضاد للصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أنها أصبحت تمتلك القدرة على صد أي هجوم صاروخي من أعدائها.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على حسابه الرسمي على "تويتر" صورة له برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد د فريدمان، وهما يشاهدان "كيف اعترض صاروخ الحيتس 3 صواريخ باليستية.

#news#BREAKING The Israel Missile Defense Organization and the U.S. Missile Defense Agency completed a successful test campaign of the Arrow 3 weapon system in Alaska. The system successfully intercepted exo-atmospheric ballistic missile targets pic.twitter.com/0DL6cWSmq9 https://t.co/HmvF86CRVG — Alexander (@AlixRo89) July 28, 2019

وقال نتنياهو إن التجربة أجريت ضمن عملية سرية أجريت لهذه المنظومة في ولاية ألاسكا الأمريكية بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية".

وأورد موقع "أرمي ريكوغنيش" الأمريكي، 7 معلومات عن مواصفات الصاروخ الإسرائيلي الجديد، الذي يعرف أيضا بـ"حيتس 3".

JUST IN: VIDEO: The Israel Missile Defense Organization and the U.S. Missile Defense Agency completed a successful test of the Arrow 3 missile defence system in Alaska. The system successfully intercepted exo-atmospheric ballistic missile targets. pic.twitter.com/37qs0LoKSz — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) July 28, 2019

1- صاروخ بعيد المدى مضاد للصواريخ الباليستية، تصنعه إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

2- يستخدم الجيش الإسرائيلي هذا المنظومة الصاروخية، التي يصل مدى صواريخها إلى 2400 كم.

The Israel Missile Defense Organization at @Israel_MOD & the @MDAorg completed a series of tests of the Arrow-3 Weapon System in which successfully engaged an exo-atmospheric target. pic.twitter.com/w2WIVvT9Rz — RAFAEL Defense Systems (@RAFAELdefense) July 28, 2019

3- تحتوي كل وحدة من المنظومة على 6 صواريخ، يمكنها إسقاط أهداف على ارتفاعات تصل إلى 100 كم.

4- تعتمد الصواريخ الإسرائيلية على نظرية الاصطدام المباشر بالهدف المعروف بـ" هيت تو كيل"، التي تشبه إصابة رصاصة برصاصة أخرى لتدميرها.

5- تستطيع ضرب أهدافها خارج الغلاف الجوي للأرض، وتستخدم وسائل الرؤية الإلكترونية (إي أو).

6- يعتبر Arrow-3 ونظام الجيل الأقدم "أرو 2"، بمثابة النسخة الأعلى من الدرع الإسرائيلية المتكاملة التي تم بناؤها بدعم من الولايات المتحدة لمقاومة مختلف الصواريخ المحتملة أو الصواريخ، أما النسخة الأدنى الاعتراضية "القبة الحديدية"، قصيرة المدى بينما يطلق "مقلاع داوود" على الصواريخ متوسطة المدى.

هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال. ال-"حيتس 3" اعترض بنجاح تام صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة لم نعرفهما حتى الآن. التنفيذ كان مثاليا وكل إصابة كانت في الصميم. pic.twitter.com/TpJFBp9oRw — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 28, 2019

7- أجهضت أول تجربة كاملة، كان من المقرر إجراؤها في عام 2014، بسبب ما قال المصممون إنها رحلة خاطئة من قبل الصاروخ المستهدف. كما تم إلغاء اختبارات المتابعة الإسرائيلية في أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018 في غضون مهلة قصيرة بسبب مشاكل فنية.