ما هو الفرق بين مقاتلات "إف 35" و"إف 22"

طورت الولايات المتحدة الأمريكية مقاتلات شبحية تحمل اسم "إف 35"، لتكون طائرة هيمنة جوية، رغم أنها تمتلك مقاتلات "إف 22"، التي تحقق لها ذات الهدف منذ سنوات.

ورغم التشابه في الهدف، إلا أن المقاتلة الشبحية الجديدة "إف 35 إيه" لها، مهام تختلف عن مهام مقاتلات "إف 22"، بحسب تقرير نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

تقول المجلة، إن مقاتلات "إف 35" تم تصميمها لتكون طائرة هيمنة جوية، يمكنها كشف مواقع الرادارات الأرضية للعدو وتدميرها بضربات استباقية، وهو ما يحرم العدو من استخدام دفاعات الجوية ضدها، بينما تكون مهام مقاتلات "إف 22" هي القضاء على الأهداف الجوية المعادية وتدميرها لفتح الطريق أمام مقاتلات الجيل الرابع مثل "إف 16" و "إف 15" لتنفيذ عمليات قصف واسعة ضد قوات العدو.

وتمتلك مقاتلات "إف 35"، القدرة على جمع المعلومات وتوفير حجم هائل من المعلومات من مصادر مختلفة، تمكن الطيار من تحديد الأهداف بسرعة ودقة عالية، تسبق نظيراتها في الجيش الأمريكي، مشيرة إلى قول أحد الطيارين: "عند قيادتها يصبح لدى الطيار قدر كبير من الإلمام بالوضع المحيط به في وقت الحرب".

Good Morning. I Get Lot Of Comment About Chengdu J-20 Mighty Dragon Often Comparing Them To Other 5th Generation Stealth Fighter Such As Russian Su-57 and American F-35 Lightning Most Especially F-22 Raptor. Here I Would Like To Address My View On Usage/Capability. (1/5) pic.twitter.com/4eKxu271tz — Xinpings Revenge ✊🏻🇨🇳 (@PLDroneOperator) March 22, 2019

وأضاف: "هذه المميزات ليست موجودة في طائرات الجيل الرابع مثل "إف 16" و"إف 15"، التي يمكن للدفاعات الجوية المتطورة كشفها واستهدافها بصواريخ مضادة للطائرات من الأرض، أو حتى بواسطة مقاتلات معادية.

وتقول المجلة، إن الجيش الأمريكي يريد استخدام تشكيلات جوية من مقاتلات "إف 35" و"إف 22"، تقوم الأولى بتدمير الدفاعات الجوية الأرضية للعدو، بينما تشتبك الثانية مع المقاتلات المعادية لتدميرها، وفتح الطريق أمام مقاتلات الجيل الرابع لآداء مهام أكبر في وقت الحرب.