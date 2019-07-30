بالصور...طائرات أوكرانية مدمرة في ليبيا

وبقي من إيل-76 رقم UR-CMC و UR-CRPالقليل- الذيل، والباقي احترق. وقد توفي قائد الطاقم لإحدى الطائرات، فلاديمير بوخالسكي أثناء الهجوم، الذي كان يحاول حفظ الوثائق في قمرة القيادة.

مالك الطائرات المحترقة هي شركة مسجلة في جزر فيرجن وتشغل الطائرة إيل-76 من قبل شركة الطيران الأوكرانية Europa Air. استأجرت طائرات النقل دولة الإمارات العربية المتحدة واستخدمتها لتسليم الأسلحة إلى جيش المشير حفتر، بحسب موقع bmpd. عشية القصف، وصلت الطائرات من أبو ظبي إلى مدينة لابراك الليبية، ثم حلقت إلى مطار الجفرة "لنقل بقايا البضائع".

Обломки двух Ил-76 украинской авиакомпании Europe Air, уничтоженных на авиабазе Джуфра, Ливия pic.twitter.com/w9iUT9WUSn — Lost Armour (@lostarmour) July 28, 2019

وكانت قد كشفت مصادر إعلامية، يوم السبت 28 يونيو حزيران، أن الضربات الجوية لقوات الوفاق الليبية على مطار الجفرة التابع لقوات المشير حفتر أدت إلى خسائر في الممتلكات ومنها طائرات عسكرية.

وذكر موقع " avia.pro" المتخصص بالطيران أن طائرتان أوكرانيتان من نوع "إيل 76" تم تدميرهما خلال عملية قصف مطار الجفرة الذي يقع تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر.

وذكر موقع "الجزيرة" الإنجليزي نقلا عن مصادر محلية أن الضربات الجوية التي قامت بها القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية على مطار الجفرة سبب بتدمير عدد من الطائرات ومنها طائرتين أوكرانيتين من نوع "إيل 76".