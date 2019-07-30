الولايات المتحدة قلقة من صواريخ كوريا الشمالية المشابهة ل"إسكندر"

كرست صحيفة Military Watch مقالا لصاروخ باليستي تكتيكي جديد تم إنشاؤه في كوريا الشمالية. يجب أن يحل محل النماذج السابقة من "هواسونغ-6" و"توسكا".

وأكثر ما يقلق الخبراء، أن الصاروخ الباليستي الجديد يشبه إلى حد كبير صاروخ 9كي720 "إسكندر". وحتى يعتقدون أن روسيا سلمت بعض التقنيات إلى جارتها.

يلفت المؤلف الانتباه إلى أن كلا الصاروخين يستخدمان مركب وقود صلب. هذا يتيح إطلاق النار على الفور من منصات الإطلاق المتحركة. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحكم فيها في كل مرحلة من مراحل الرحلة لضمان أقصى قدر من الدقة.

تستطيع الصواريخ تغيير المسار وإجراء مناورات معقدة أثناء الرحلة. كل هذا، بالإضافة إلى القدرة على إنتاج أهداف زائفة وضرب أهداف بسرعات أعلى من 5 ماخ، يجعلها غير معرضة تقريبًا لمعظم أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.

يشعر المحلل بالقلق بشكل خاص من أنه إذا طورت روسيا إسكندر وفقًا لبنود معاهدة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى، فإن كوريا الشمالية لم تقيد نفسها بأي قيود. وهذا يعني أن بيونغ يانغ قادرة على تطوير صواريخ تكتيكية يصل مداها إلى أكثر من 500 كيلومتر. وبالتالي، تقع القواعد العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية في منطقة عمل السلاح الجديد.

وإذا كانت مجهزة أيضًا برؤوس حربية كيميائية أو عنقودية أو مخترقة، فإن ذلك سيتيح لكوريا الشمالية تحييد هذه القواعد بفعالية في حالة نشوب صراع محتمل، حتى لو تم تعزيزها بقوة.

يمكن أن تصبح القاعدة في يوكوسوكا (اليابان) ، حيث يقع الأسطول الأمريكي السابع، عرضة للصواريخ.