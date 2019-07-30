الولايات المتحدة ترفض ضم اليابان إلى برنامج إنتاج "إف-35"

تريد اليابان أن تصبح شريكا للولايات المتحدة في برنامج إنتاج الطائرات من طراز F-35، لكن البنتاغون لن يدرج طوكيو في قائمة المشاركين.

وكتب موقع "ديفينس نيوز" أن إدراج اليابان في هذه القائمة "يخلق مشاكل سياسية للبنتاغون" ويسبب "توترات في قاعدة الإنتاج الدولية".

وأشار الموقع إلى أن مجلس وزراء اليابان كان سينفق حوالي 28 مليار دولار لتطوير سلاح الجو الجديد المقاتلة الشبح على أساس الأمريكية إف-35 وإف-22.

كما أفيد أيضًا أن طوكيو تخطط لزيادة مشترياتها من الطائرات المقاتلة من طراز F-35 20 طائرة. وكانت قد طلبت في وقت سابق شراء 42 طائرة. في الأشهر الماضية، وقعت سلسلة كاملة من الحوادث ل F-35 في اليابان.