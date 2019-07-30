7 مروحيات "مي-35 " و"مي-17" الروسية تصل إلى صربيا

أعلن وزير الدفاع الصربي، ألكسندر فولين، أن بلاده تترقب وصول 7 مروحيات من طراز "مي-35 " و"مي-17" بموجب عقد مع روسيا، في نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل

بلغراد - سبوتنيك. نقلت وزارة الدفاع الصربية عن فولين قوله "هذه مروحيات جديدة تمامًا، الأفضل في العالم، أتوقع أن تصل قبل نهاية العام أو بداية العام المقبل. نحن منذ عقود لم نوفر المعدات للجيش".

وأشار فولين، إلى أنه بموجب الاتفاق العسكري التقني بين موسكو وبلغراد "سيكون هناك المزيد من المعدات" للدفاع.

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، قد تفقد برفقة وزير الدفاع، وسفير روسيا ألكسندر بوتسان- خارتشينكو، يوممثلي القيادة العسكرية، 10 ناقلات مدرعة " بي إر دي إم-2إم إس" سلّمت من روسيا، في مدينة نيش، جنوب صربيا، حيث توجد قيادة القوات البرية للجيش الصربي، مشيرا إلى أنه يترقب وصول 4 حوامات من طراز "مي-35 " و3 من طراز "مي-17" ، في الفترة المقبلة بموجب عقد مع روسيا.