جنرال أوكراني يدعو لإنشاء صواريخ قادرة على "الوصول إلى موسكو"

قال الجنرال في جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، فاسيلي بوغدان، إن كييف تحتاج إلى صواريخ قادرة على ضرب أهداف في روسيا، حسبما ذكر موقع "أوبوزريتل".

وكان سبب هذا البيان هو الانتهاء الوشيك لمعاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

قال بوغدان في مقابلة مع الصحيفة "إن أوكرانيا قادرة على تصميم وإنتاج صواريخ متوسطة المدى يمكن أن تصل إلى النقاط الاستراتيجية للبلد المعتدي وحتى يمكن أن تصل هذه الصواريخ إلى موسكو وسان بطرسبورغ".

وأضاف أنه ليس من الضروري أن تكون هذه الصواريخ بشحنات نووية، ولكن يجب أن يكون مثل هذا المشروع الواعد في الحسبان.

وأكد أن أوكرانيا في هذا الصدد يمكن أن تعتمد على مساعدة الحلفاء الذين، حسب قوله، يمكنهم بيع الأسلحة والمعدات العسكرية المناسبة لكييف.