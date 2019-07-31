بالصور...مقاتلات بريطانية "تعترض" طائرة نقل عسكري روسية

نشرت وزارة الدفاع البريطانية صورة لـ "اعتراض" طائرة النقل العسكري الروسية "إيل- 76" من قبل مقاتلات تايفون البريطانية بالقرب من حدود إستونيا.

وأقلعت الطائرات التابعة للقوات الجوية البريطانية، والتي تتناوب في دول البلطيق، من قاعدة جوية في إستونيا ورافقت إيل-76. وقع الحادث يوم الأحد. تُظهر الصور المقاتلات القريبة جدًا من إيل-76. تم نشر الصور على Twitter وزارة الدفاع البريطانية.

On Sunday @RoyalAirForce Typhoon fighter jets operating from Ämari Air Base in Estonia launched to intercept a Russian IL-76 military transport aircraft that was flying close to Estonian airspace #WeAreNato https://t.co/5aeytFNmRC pic.twitter.com/1hFJM6DHR9 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 30, 2019

وأعلن طيار تايفون إن المقاتلات حلقت لاعتراض طائرة كانت "تقترب من المجال الجوي الإستوني من الجنوب".

وقال الطيار "لقد حددناها وراقابناها، عندما مرتّ بالقرب من المجال الجوي لحلف الناتو".

تعلن بريطانيا بانتظام عن اعتراض طائرات روسية في دول البلطيق، والتي تنتقل من جزء من روسيا إلى آخر - إلى منطقة كالينينغراد.