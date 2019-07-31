مصدر: تدمير طائرات في مطار ليبي بطائرات مسيرة تركية

وكشفت مصادر إعلامية، السبت الماضي، أنه تم تدمير طائرتين أوكرانيتين من طراز "إيل-76" خلال عملية القصف التي استهدفت مطار الجفرة.

وحسب معلومات وكالة أنباء موردوفيا فإن شبهة تدمير الطائرتين الأوكرانيتين تحوم وراء طائرات مسيّرة تركية من طراز ТВ2 Bayraktar. وظهرت هذه الطائرات في ليبيا في نهاية الربيع الماضي.

ومن الجدير ذكره أن الجيش الأوكراني حصل على طائرات من هذا النوع من تركيا. وفي مارس/آذار الماضي كشف الجيش الأوكراني عن إلقاء قنابل موجهة ليزريًا من طراز MAM-L من الطائرات المسيّرة التي حصلت أوكرانيا عليها من تركيا.

وتحمل هذه القنبلة البالغ وزنها 22 كيلوغراما رأسا مدمرا يزن 10 كيلوغرامات.