إطلاق قارب ثالث لحراسة جسر القرم

تم تصميم القارب لمحاربة التخريب والقوات والوسائل الإرهابية في مياه القواعد وعند الاقتراب منها.

وفقًا لنوعه، فإن قارب "غراتشونوك" المضاد للتخريب عبارة عن قارب أحادي الهيكل، ويعمل بالديزل. سعته - 138 طن، طوله - 31 مترًا، عرضه - 7.4 متر. تم تجهيز السفينة بسونار متعدد المسارات وظيفته الرؤية الجانبية، ونظام سونار الملاحة، وجهاز محمول تحت الماء للتحكم عن بعد "فالكون"، ووحدة التسجيل الرقمي. وهي مسلحة بوحدة مدفع رشاش عيار 14.5 ملم وقاذفات قنابل مضادة للتخريب دي بي-64 ودي بي-65، ونظام صواريخ إيغلا المحمول المضاد للطائرات.

وفقًا للخبراء، تسمح المعدات الحديثة والخصائص العالية للإبحار للقارب بحل مجموعة واسعة من المهام التي تقوم بها السفن ذات الرتب العليا. في المجموع، سيتم بناء أربعة من هذه السفن.

بعد اجتياز اختبارات الإرساء، والإبحار، والاختبارات الحكومية سيتم تسليم القارب إلى الزبون وسيذهب إلى مكان الخدمة. تم تصميم "غراتشونوك" الثالث، بالإضافة إلى اثنين تم إطلاقهما مسبقًا، لحماية جسر القرم. لهذه الأغراض، شكلت الإدارة لواء خاص في كيرتش.