زيادة قوة المدرعة "بي إم دي-2" القتالية خمس مرات

وقال مصدر في مجمع صناعة الدفاع لوسائل إعلام روسية: "يقوم بعمليات التحديث مكتب التصميم بريبوراستراينيا. وتم تزويد بي إم دي بالوحدة القتالية "بيريغ" خلال الإصلاحات. وتخضع الوحدة القتالية الجديدة للاختبارات الحكومية".

الوحدة القتالية "بيريغ" بالمقارنة مع الوحدة القتالية في برج بي إم بي-2إم تم تقليل مكان العمل ولكن الأسلحة بقيت كما هي: مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، وأربع منصات إطلاق بي تي أو إر "كورنيت" و"أتاكا"، وقاذفة "بلاميا"، التي تحمي المدرعة من الخلف. وبقي نظام التحكم بإطلاق النار "بيريجكا".

في عام 2017، وقعت وزارة الدفاع الروسية عقدًا مع شركة "روستيخ" لتحديث 540 بي إم بي-2 وبي إم دي-2 في إطار برنامج التسلح الحكومي للفترة 2018-2027. بعد مرور عام، أعلنت قيادة القوات المحمولة جواً عن نيتها إجراء تحديث عميق لحوالي 600 مركبة مقاتلة للإنزال. بفضل الأسلحة الجديدة وأنظمة التحكم والاتصالات، من المخطط رفع قدراتهم القتالية إلى مستوى بي إم بي-3 مع الاحتفاظ بالسمات الفريدة للدروع.

يعد مكتب تصميم بريبوراستراينيا جزءًا من شركة "روستيخ" وهو واحد من أكبر شركات الدفاع في روسيا.