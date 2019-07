طائرات روسية في سوريا تباغت المخابرات الأمريكية

وتوجهت طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي إلى سوريا تلبية لدعوة القيادة السورية في مهمة مساعدة الجيش العربي السوري على محاربة الإرهاب.

وبدأت طائرات قاذفة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "سو-25" و"سو-24إم" و"سو-34" توجه الضربات لأهداف إرهابية في 30 سبتمبر/أيلول 2015. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الجوية ألحقت أضرارا كبيرة بمراكز قيادة ومراكز تموين ومراكز تدريب للمجموعات الإرهابية.

Press service of Ministry of defence of Russian Federation

طائرة روسية من طراز "سو-25" في قاعدة حميميم