بدعم صيني… السعودية تصنع الـ"درونز" وتنشيء مصنعا عملاقا للصواريخ الباليستية 

تواصل السعودية تطوير قدراتها العسكرية، برا وبحرا وجوا، وتسعى لامتلاك ترسانة صاروخية تمكنها من ردع خصومها، وتتعاون مع الصين لتصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة محليا.

ويقول تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، في يونيو / حزيران الماضي، إلى أن الصين تساعد السعودية في بناء ترسانة صاروخية كبير بعيد عن أعين الأمريكيين، إضافة إلى بناء مصنع للطائرات دون طيار.

وتقول الصحيفة، إن ذلك يعكس تغير في التوجه الاستراتيجي للسعودية بالتوجه نحو الصين، في ظل علاقات متوترة مع واشنطن.

Saudis built secret missile plant with Chinese help https://t.co/mmYRuZtC2p — El_Grillo (@El_Grillo1) June 7, 2019

ويقول مسؤولون استخباراتيون أمريكيون، إن السعودية وصلت إلى مراحل متقدمة في تطوير برنامج صاروخي وطني، لمواجهة القوة الصاروخية لإيران، بحسب "التايمز"، التي أشارت إلى أن الصين أنشأت مركزا لتطوير الصواريخ الباليستية في المملكة.

وكانت السعودية تريد الحصول على تلك التكنولوجيا من واشنطن، لمواجهة ما تقول إنه "خطر حقيقي من إيران"، لكن القيود، التي تفرضها واشنطن على التكنولوجيا الصاروخية وتكنولوجيا صناعة الطائرات دون طيار، دفعها إلى التوجه نحو الصين.

ولا تتوافر الكثير من التفاصيل حول البرنامج الصاروخي السعودي، لكن المعروف أن الرياض تمتلك ترسانة قديمة من صواريخ "دونغ فينغ" الصينية، التي حصلت عليها في ثمانينيات القرن الماضي، التي من المعتقد أنها تقوم بتطويرها في الوقت الحالي.

The military spokesman of the Houthis: Our forces targeted a military post in the Saudi city of Dammam with a ballistic missile https://t.co/yt3SDACRHC via @AJABreaking #Yemen pic.twitter.com/08cLx6cppQ — Liveuamap MiddleEast (@lummideast) August 1, 2019

وتقوم الصين بدور متزايد في سوق السلاح بالشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بصناعة الصواريخ والطائرات دون طيار، خاصة في السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الصين أنشأت مصنعا لصناعة الطائرات دون طيار "درونز"، في السعودية، مشيرة إلى أنه سيدار بالشراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا.

وتابعت: "سيكون هذا المصنع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه سينتج طائرة دون طيار من نوع "كيهونغ أو رينبو 4"، التي يمكن استخدامها في عمليات الاستطلاع والتجسس، وتشبه في قدراتها الطائرة "ريبر" الأمريكية.

In Feb. 1991 a bug in the patriot missile caused it to lose track of an Iraqi Scud missile that hit the US base of Dhahran in Saudi Arabia. Run virus scans and keep software updated to protect against #Tech bugs with serious consequences. #BugWeek2019 pic.twitter.com/E2kEe4Y68L — DHA Connected Health (@DHAConnected) July 31, 2019

وتعمل الطائرات دون طيار الصينية في 17 دول حول العالم، بسبب رخص ثمنها مقارنة بنظيراتها الأمريكية، وسهولة الحصول عليها مقارنة بالقيود، التي تفرضها أمريكا على بيع الطائرات دون طيار، التي تنتجها.

وبحسب تقرير نشرته مجلة "ذا دبلومات" الأمريكية، العام الماضي، فإن الصين تبيع طائراتها دون طيار للعديد من دول الشرق الأوسط، التي لا تستطيع الحصول عليها من أمريكا أو إسرائيل، بسبب القيود الأمريكية على تصدير تلك الطائرات.

يذكر أن أمريكا والصين وإسرائيل من أكبر الدول المصدرة للطائرات دون طيار في العالم.

Explaining the Proliferation of China’s Drones https://t.co/H4aBrwk9tv pic.twitter.com/HPGHnOvOiy — Global Issues Web (@globalissuesweb) November 9, 2018

وتعد دول الشرق الأوسط من أكبر مستوردي الطائرات الصينية دون طيار، المخصصة للاستخدام العسكري، بحسب تقرير نشرته مجلة "ناشيونال إنترست"، عن الفترة بين عامي 2014 - 2018.

A Really Big Deal: China is a Drone Superpower https://t.co/2sRTqNH2sg pic.twitter.com/7iy7lfi3Pl — Task & Purpose (@TaskandPurpose) March 16, 2019

ويقول التقرير، المنشور في مارس / أذار الماضي، إن الصين صدرت 153 طائرة مسيرة في تلك الفترة لـ 13 دولة، بينها 5 دول في الشرق الأوسط، كانت السعودية في مقدمتها، إضافة إلى مصر والإمارات، والأردن والعراق.

وبحسب مجلة "فورين بوليسي"، فإن السعودية، حصلت على طائرات مسيرة صينية طراز "GJ 1"، التي تطورها مجموعة شيندو إيركرافت إندستري الصينية.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في يناير / كانون الثاني الماضي، أن صور الأقمار الصناعية، رصدت إحدى الخرائط، التي تكشف تطوير السعودية لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية داخل منشآت ضخمة.

ويقول التقرير إن القاعدة العسكرية، التي رصدتها الأقمار الصناعية، تضم منشآت ضخمة يمكن تصنيع واختبار صواريخ باليستية بداخلها، وفقا تحليلات خبراء للصور، التي تم رصدها.

Saudi Arabia 'developing missiles capable of delivering nuclear warheads' at base spotted by satellite camerashttps://t.co/d6mrbS4ZVo — Anthony Fenton (@anthonyfenton) January 27, 2019

ويقول خبراء لوكالة "أسوشيتد برس"، إن تلك المنشآت تمثل دليلا على تطوير السعودية برامج تسليح متطورة، في المنطقة، التي تقع على بعد أكثر من 200 كم غربي الرياض.

ولفتت "الإندبندنت" إلى تصريحات سابقة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال فيها إن الرياض لن تتردد في تطوير أسلحة نووية، إذا فعلت إيران ذلك.

وبحسب التقرير، فإن جانبا من الصور، ترصد محرك صاروخي، يستخدم في إجراء التجارب الصاروخية، مشيرة إلى أن الدول التي تطور برامج صاروخية تعتمد على مثل هذه المحركات.

وتسعى السعودية منذ إطلاق رؤية "2030"، إلى تصنيع 50 في المئة، من أسلحتها محليا، بحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

Analysis from SIPRI’s @PWezeman on Saudi Arabia, armaments and conflict in the Middle East: https://t.co/1lBzwwhQw1 pic.twitter.com/tDEz0b58Um — SIPRI (@SIPRIorg) February 5, 2019

وتواجه السعودية هجمات متكررة من أنصار الله "الحوثيين"، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي كان آخرها، إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى، للمرة الأولى، ضد هدفا عسكريا في أقصى المنطقة الشرقية للسعودية.