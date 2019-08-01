وزير الدفاع الروسي: الناتو يرسل مراقبين إلى مسابقات "آرميا-2019"

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن أربع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي أرسلت مراقبين لها إلى مسابقات الألعاب العسكرية الدولية – 2019 .

موسكو - سبوتنيك . وقال شويغو خلال اجتماع في وزارة الدفاع: "يشارك الفريق اليوناني مشاركة كاملة في المسابقات، بينما أرسلت أربع دول من الناتو - فرنسا والولايات المتحدة وسلوفاكيا وتركيا- مراقبيها".

وأضاف شويغو، أنه في 2019 ، ستصل 221 مجموعة من 37 دولة إلى [مسابقات] آرميا ، سبعة منهم سيشاركون في المسابقة لأول مرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن جغرافية المسابقات آخذة في التوسع: جرى إضافة منغوليا وأوزبكستان والهند هذا العام إلى الدول التي تجري الألعاب على أرضها.

ويتضمن برنامج الألعاب العسكرية الدولية – 2019 ، 31 مسابقة في التدريب الميداني والجوي والبحري بمشاركة ممثلين عن جيوش من 37 دولة، ويتجاوز إجمالي عدد المشاركين هذا العام 5 آلاف عسكري، وستجري المسابقات في الفترة من 3 إلى 17 آب/ أغسطس.