ثلث الأسطول الجوي الأمريكي غير جاهز للقتال

يشار إلى أن هذا أسوء مؤشر منذ عام 2012، ويستمر المؤشر في الانخفاض، حيث كانت نسبة الطائرات والمروحيات الجاهزة لتنفيذ عمليات قتالية في ذلك الوقت 77.9%.

وبحلول عام 2017 انخض المؤشر إلى 71.3%، والآن من أصل 5413 طائرة يمكن أن تعمل فقط 69.97%. والأسوء من ذلك كله هو عمل المقاتلات من طراز "إف-22 أي" و"إف-35 أي"، بالإضافة إلى القاذفات الاستراتيجية "بي-1"، حيث النصف غير جاهز للقتال.

قال جون فينابل، وهو طيار سابق عمل في أفغانستان والعراق "هناك فجوة كبيرة في القوات الجوية، ويسعون جاهدين للخروج منها وكل هذا مضيعة للوقت"، وفقا لموقع "زفيزدا".

ووفقا لصحيفة "Air Force Times" فإن حوالي 39 من أصل 87 من سلاح الجو الأمريكي يواجه مشاكل خطيرة. وعلى وجه الخصوص، تم الاعتراف بعدم جاهزية المقاتلات من طراز "F-35A Lightning II" للقتال في عام 2018. بالإضافة إلى 40% من المقاتلات تقع في حالة خمول في المطارات.

كما أن نظام التحذير والمراقبة "E-3G Sentry" على متن الطائرات انخفض بمعدل 9 نقاط مئوية. بينما انخفض بمقدار 10% لدى طائرات التدريب "T-6A Texan II".

بينما كان الحال معاكسا لدى الطائرات دون طيار، فكانت 9 من أصل 10 طائرات جاهزة للقتال والقيام بالمهام العسكرية.

ووفقا للمتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية، روبرت ليز، فإن سبب هذا الوضع هو التقادم التام للتكنولوجيا وعدم تحديثها.

وفي الوقت الحالي، يضم سلاح الجو الأمريكي أكثر من 950 مقاتلة من الجيل الرابع جاهزة لتنفيذ المهام القتالية، و166 مقاتلة من الجيل الخامس و200 طائرة هجومية بالإضافة إلى 93 قاذفة استراتيجية.