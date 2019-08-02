اليابان تستعد لتحسين أنظمتها الدفاعية بعد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

أعلن وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الجمعة، على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، أن بلاده بحاجة إلى تحسين أنظمة الدفاع الصاروخي لديها.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن إيوايا قوله "تعمل كوريا الشمالية على تحسين القدرات وتوسيع أنواع الأسلحة المتاحة لديها، لذلك ينبغي علينا تنفيذ نظام دفاع صاروخي يمكنه الاستجابة لجميع أنواع التهديدات."

هذا وفي وقت سابق، قالت الحكومة اليابانية إن المقذوفات التي أطلقتها كوريا الشمالية في الساعات الأولى من اليوم الجمعة قد تكون صواريخا باليستية قصيرة المدى، لكنها لم تصل إلى مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفقا قناة "ان اتش كي".

ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في البلاد قولها، إن قذائف قصيرة المدى تم إطلاقها في الساعة 2.59 صباحا و3.23 صباحا بالتوقيت المحلي فجر الجمعة من إقليم هامجيونج جنوبي كوريا الشمالية صوب البحر الشرقي وذلك في ثالث عملية إطلاق خلال أيام.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن إطلاق كوريا الشمالية قذيفة جديدة لم ينتج عنه أي تأثير فوري على أمن البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أنه لم تصل أية صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة بعد الإطلاق.