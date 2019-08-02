بالفيديو... سلاح إسرائيلي أنقذ حياة زعماء وقادة حول العالم

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قام بشراء جهاز إلكتروني جديد للكشف عن الألغام الأرضية، من شركة صناعات عسكرية تابعة للحكومة الإسرائيلية - أو قام بتصنيع الجهاز بالتنسيق مع تلك الشركة، في آن واحد.

وأوردت الصحيفة العبرية أن الجهاز يُطلق عليه "Guard RJ"، وهو مخصص للكشف عن الألغام، التي يتم التحكم فيها عن بُعد، ويقوم بتحييدها بشكل ذاتي، دون تفجيرها.

وأفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي عقد خلال الأسابيع الماضية، صفقة لشراء هذا الجهاز من شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "نتلاين"، وبأن الجهاز يزن حوالي 20 كغ، ويمكن حمله على الظهر، والتجول به بالميدان، ويعمل بالبطاريات، ويقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن العبوات، وتحديد أماكنها، وتحييدها، قبل وجود القنابل أو الألغام بعشرات الأمتار.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الجهاز يُصنع في إسرائيل، منذ عام 2013، وأن الجيش الإسباني سبق أن اشترى هذا الجهاز الإسرائيلي، في صفقة بقيمة 60 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الإسرائيلي ساهم في الكشف عن عبوات ناسفة وألغام أرضية موجهة عن بعد، في أكثر من بلد ودولة أسيوية وأفريقية، لعدد من الزعماء والرؤساء الأجانب - دون ذكر أسماء هذه الدول.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان رئيس الشركة الإسرائيلية العسكرية المصنعة للجهاز، الجنرال يلون بهات:

يمكن للجهاز أن يشكل "قبة واقية" للسيارات والمركبات من الألغام.