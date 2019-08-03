تطوير السفينة الصاروخية "سميرتش" يزيد من كفاءتها

ستحصل السفينة الصاروخية الصغيرة الروسية المحدثة "سميرتش" على منصة إطلاق للمدفعية الحديثة أ كيه-176إم أ.

وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الهادئ أنه سيتم تجهيز السفينة أيضا بنظام تحكم رقمي. وأنها حصلت على محطة إلكترونية بصرية، تسمح للسفينة بالكشف عن الهدف على مسافات طويلة في جميع الأحوال الجوية.

أ كيه-176 إم أ تدمر بسهولة الأهداف المدرعة بفضل كثاقة نيرانها. ووفقا للبيانات الأولية ستبدأ السفينة المحدثة الخدمة في الربع الأخير من العام الحالي بعد الاختبارات النهائية.

في وقت سابق أفادت الأنباء أن البحرية الروسية استلمت سفينة مضادة للألغام من الجيل الجديد "إيفان أنتونوف". تقوم السفينة بالبحث عن الألغام في مياه القواعد العسكرية وتدميرها. وتم إطلاق السفينة لأول مرة إلى الماء في أبريل نسيان عام 2018.