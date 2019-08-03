طائرات روسية تتدرب عند شواطئ أمريكا

أعلنت مصادر إعلامية عن مشاهدة طائرتين عسكريتين روسيتين عند شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وحسب معلومات وكالة أنباء "أفيابرو" فإن طائرتين من طراز "تو-142" تدربتا في 2 أغسطس/آب على تدمير غواصات عند شواطئ أمريكا.

ولم يستبعد خبراء أن يكون تحليق الطائرتين الروسيتين قرب شواطئ أمريكا بمثابة رد على الطيران العسكري الأمريكي الذي كثف نشاطه الاستخباري عند الحدود الروسية.

وخصصت طائرة "تو-142" لمكافحة الغواصات.

جدير بالذكر أن طائرة من طراز "تو-142" اقتربت فجأة من إحدى قطع الناتو البحرية أثناء تدريبها في نهاية العام الماضي، مسببة نوبة الذعر لدى طاقم السفينة التابعة لحلف الناتو.