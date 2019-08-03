الدب والتنين.. ماذا سيحدث للناتو إذا اتحدت جيوش روسيا والصين

أصبحت روسيا والصين أقرب – فقبل عدة أيام، أجرت طائرات بعيدة المدى دورية مشتركة لأول مرة في التاريخ. حلقت أربعة قاذفات استراتيجية - اثنتان من طراز "تو-95إم إس" واثنتان من طراز إن-6 ك فوق بحر اليابان والبحر الشرقي الصيني.

قبل فترة وجيزة، أمر رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف بتنظيم محادثات حول التعاون العسكري بين البلدين. تتوقع وسائل الإعلام الغربية بالفعل إنشاء تحالف عسكري بين بكين وموسكو، قادر على تحدي الناتو. وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذا التحالف، فقد حاولت وكالة "سبوتنيك" تقدير قوته القتالية الإجمالية.

الدبابات والمدفعيات:

من الناحية النظرية، فإن التحالف العسكري بين الصين وروسيا يمكن أن يصبح بالفعل الثقل الموازن المثالي لحلف الناتو. تتمتع الدولتان اللتان تشغلان معظم منطقة أوراسيا بموارد طبيعية وبشرية هائلة. القوة الإجمالية للقوات المسلحة أكثر من ثلاثة ملايين شخص. هذا أقل بقليل من الناتو.

ويوجد تكافؤ في عدد الرؤوس النووية. أكبر حصة من المخزون النووي في الكوكب هي ملك للولايات المتحدة وروسيا. صرحت الصين مرارًا وتكرارًا بأنها تعتزم الحفاظ على ترسانتها الاستراتيجية عند الحد الأدنى الكافي. ولا يتم الكشف عن العدد الدقيق للرؤوس الحربية الصينية، لكن الخبراء يعتقدون أن هناك 270 رأسًا على الأقل.

من حيث الدبابات، فإن القوة الضاربة الرئيسية للقوات البرية لدى روسيا والصين متفوقة بشكل كبير على حلف شمال الأطلسي. مع الأخذ في الاعتبار المركبات المدرعة الموجودة في مستودعات التخزين، فإن التحالف المحتمل لديه ما يصل إلى 26 ألف مركبة قتالية مقابل 15 ألف من دول الناتو. في الوقت نفسه، لا تملك ثمان من دول التحالف البالغ عددها 29 دولة وحدات مدرعة خاصة بها.

وفي كمية المدافع أيضا روسيا والصين تتفوقان. يوجد في البلدين 28-30 ألف مدافع هاوتزر ومدفعيات ومدافع هاون ومنصات إطلاق صواريخ متعددة. مع الاحتياطيات، المؤشرات الأكثر خطورة: في روسيا وحدها، هناك 22.5 ألف سلاح مدفعي في مستودعات التخزين. وفي جيوش دول التحالف - 25 ألف مدفعية.

© Sputnik . Egor Eryomov دبابة روسية

الطموحات الآسيوية:

الناتو، بالطبع، يفوق روسيا والصين في البحر - ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قوة الولايات المتحدة البحرية. السفن والغواصات في أساطيل التحالف - أكثر من 2.2 ألف، بما في ذلك سفن الدعم وسفن خفر السواحل. وبالنسبة لطرادات الصواريخ وحاملات الطائرات، يتمتع حلف الناتو بالتفوق المطلق. في أساطيل روسيا والصين - يزيد قليلا عن 900. أكبر أسطول غواصات في الولايات المتحدة (68 غواصة). يوجد في روسيا والصين 64 و68 غواصة على التوالي.

أخيرًا، لدى الناتو أكبر أسطول جوي في العالم. يشمل سلاح الجو التابع للحلف 20.5 ألف طائرة ومروحية وطائرات تعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه (بما في ذلك النقل العسكري والاستطلاع وآلات الطيران والتدريب الخاصة). سلاح الجو الأمريكي لديه ما يقرب من 14 ألف طائرة. يمكن لروسيا والصين أن ترسل إلى الجو حوالي 6.5 ألف طائرة ومروحية.

في جيش التحرير الشعبي الصيني قوات برية قوية، يبلغ عددهم حوالي 925 ألف شخص. يوجد في الصين عدد كبير من الفرق والألوية الجاهزة للقتال، بما في ذلك الأفراد والمعدات المأهولة في دول الحرب، وكذلك الوسائل الحديثة للحرب. على وجه الخصوص، في عام 2017، بدأ الإنتاج الضخم لدبابات VT-4، المصنفة حسب المتخصصين كتكنولوجيا وسط بين دبابات الجيل الثالث والرابع.

كما أن وتيرة تحديث بحرية الصين تثير دهشة الخبراء. على مدار حوالي عشر سنوات، تمكنت بكين من التقدم في برنامج بناء السفن والغواصات من جميع الفئات والرتب، بما في ذلك المدمرات وناقلات الطائرات بشكل ملحوظ.

يمكن لروسيا والصين أن يكمل كل منهما الآخر في المجال العسكري. إن اتحاد هاتين الدولتين قادر على أن يصبح مركزًا جديدًا للقوة في النظام متعدد الأقطاب في المستقبل. بالطبع، نحن لا نتحدث اليوم عن مثل هذه الكتلة الدفاعية، لكن التقارب قد بدأ.

© AFP 2019 / DAVID NAGLE غواصة أمريكية "فلوريدا"

ضد الغرب:

كان البادئ بمفاوضات التعاون العسكري هو وزارة الدفاع الروسية. تم الاتفاق على مناقشة وثيقة نهائية محتملة مع وزارة الخارجية. لم يتم الإبلاغ عن مكان المحادثات القادمة وتاريخها. ولكن ليس هناك شك في أنها ستحدث.

الدورية المشتركة للطائرات الروسية والصينية، التي نفذت في اليوم التالي بعد توكيل من رئيس الوزراء، ليست مجرد صدفة بسيطة. بدوره، قال ممثل وزارة الدفاع الصينية، العقيد الأول وو تشيانغ إن روسيا وجمهورية الصين الشعبية ستواصلان العمليات المشتركة.

يذكر أنه في يونيو 2017، التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الصيني تشانغ وان تشيوان على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في أستانا وعرض التوقيع على خريطة طريق للتعاون العسكري للفترة 2017-2020. كان التعاون الدفاعي بين الدولتين في ذلك الوقت يبلغ من العمر 12 عامًا - ولأول مرة، أجرت روسيا والصين مناورات ثنائية في عام 2005 في شبه جزيرة شاندونغ الصينية وفي فلاديفوستوك الروسية. وشارك فيها أكثر من 10 ألاف جندي وضابط. وأصبحت المناورات سنوية.

وقال المحاضر البارز في جامعة بلاخانوف الروسية للاقتصاد، وعضو لجنة الضباط في روسيا ألكسندر بيرينجيف، لوكالة سبوتنيك: "إن روسيا والصين في المجال العسكري تقتربان من بعضهما البعض على محمل الجد". وتدرك بكين وموسكو أن الولايات المتحدة عدوانية مع بقية العالم، وهذا مرتبط بحتمية فقدان واشنطن مكانة الزعيم العالمي، حيث يمارس الأمريكيون وحلفاؤهم الأوروبيون ضغوطًا على روسيا والصين. يجب احتواء الولايات المتحدة، لماذا نفعل هذا فرديا، إذا كان بإمكاننا الاتحاد؟".