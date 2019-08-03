طائرة أمريكية تجري استطلاعا قبالة ساحل البحر الأسود في روسيا

أقلعت الطائرة ذات الرقم الإقليمي 156511 من حقل الاختبار سودا بيي في اليونان، وفي الساعة 11:15 بدأت رحلة استطلاعية على طول ساحل البحر الأسود في روسيا.
11:15 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) August 3, 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США🇺🇸, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит🇬🇷,
производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/t6dKPuGHQK
في الآونة الأخيرة، بدأت الطائرات المسيرة الأجنبية وطائرات الاستطلاع تظهر بشكل متزايد على حدود روسيا. يتم ملاحظتها على البحر الأسود، بالقرب من منطقة كالينينغراد، وكذلك عند القواعد الروسية في سوريا.
ووفقًا لوزارة الدفاع، في الأسبوع الماضي وحده، رصدت 39 طائرة أجنبية بالقرب من حدود روسيا، حلقت المقاتلات الروسية في الجو 12 مرة لمنع انتهاك الحدود.
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