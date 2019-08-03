طائرة أمريكية تجري استطلاعا قبالة ساحل البحر الأسود في روسيا

أجرت طائرة استطلاع بعيدة المدى تابعة لسلاح البحرية الأمريكية Lockheed EP-3E Orion Aries II استطلاعًا قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، وذلك بناءً على بيانات مصدر الرصد Plane Radar.

أقلعت الطائرة ذات الرقم الإقليمي 156511 من حقل الاختبار سودا بيي في اليونان، وفي الساعة 11:15 بدأت رحلة استطلاعية على طول ساحل البحر الأسود في روسيا.

11:15 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США🇺🇸, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 156511, взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит🇬🇷,

производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/t6dKPuGHQK — PlaneRadar (@ua4wiy_) August 3, 2019

في الآونة الأخيرة، بدأت الطائرات المسيرة الأجنبية وطائرات الاستطلاع تظهر بشكل متزايد على حدود روسيا. يتم ملاحظتها على البحر الأسود، بالقرب من منطقة كالينينغراد، وكذلك عند القواعد الروسية في سوريا.

ووفقًا لوزارة الدفاع، في الأسبوع الماضي وحده، رصدت 39 طائرة أجنبية بالقرب من حدود روسيا، حلقت المقاتلات الروسية في الجو 12 مرة لمنع انتهاك الحدود.