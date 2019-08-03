الطائرة المسيرة "أوخوتنيك" تجري الرحلة الأولى

اليوم، قامت الطائرة المسيرة الثقيلة إس-70 "أوخوتنيك" التي طورها مكتب تصميم سوخوي بأول رحلة لها. وفقا لمصدر في مصنع الطيران نوفوسيبيرسك.

وتم استلام تقرير المجلس المنهجي للطيران التجريبي في الأول من أغسطس، واليوم، في 3 أغسطس، لأول مرة ، حلقت الطائرة بشكل مستقل في الجو.

ونقل موقع in24 عن المصدر قوله إن الرحلة كانت وفقًا للمهمة في الرحلة الأولى.

في مايو/ أيار، تم الإبلاغ عن أن "أوخوتنيك" (الصياد) أجرت أول إقلاع، وذكرت مصادر إعلامية أن طائرة "أوخوتنيك" أقلعت من مطار مصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك وحلقت لعدة أمتار، ثم هبطت.

وتبدو طائرة "أوخوتنيك" ضخمة، فباع جناحها يبلغ 19 مترا، أي أنه أكبر من جناح المقاتلة القاذفة "سو-34". ويصل طولها إلى 14 مترا. وتزن طائرة "أوخوتنيك" نحو 25 طنًّا منها 2800 كيلوغرام وزن الأسلحة. ويصل مداها إلى 5000 كيلومتر. ويمكن أن تبلغ سرعتها 1400 كيلومتر في الساعة.

ويفترض أن تؤدي طائرة "أوخوتنيك" مهمتها في قصف الأهداف المزمع تدميرها بالتنسيق مع مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" وحسب توجيهاتها.