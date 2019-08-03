حسناوات روسيا يفتتحن بياتلون الدبابات في دورة الألعاب العسكرية

وجرت منافسات السيدات التي شملت ثلاث فرق جميعها من روسيا في البياتلون على ميدان ألابينو للتدريب، حيث اشتركت الحسناوات وفق القواعد المعمول بها في منافسات الرجال، على الرغم من كونها خارج برنامج المسابقة.

وأمام حضور كبير يتقدمه وزير الدفاع الروسي،سيرغي شويغو، قادت الفتيات الروسيات دباباتهن من نوع "تي-72"، وأطلقن النيران على الأهداف من مسافات مختلفة، باستعمال القذائف والمدافع الرشاشة.

وعن مدى صعوبة قيادة الدبابة للنساء، قالت ،انستاسيا شيمانا، ساقة دبابة لسبوتنيك" في البداية كان تعلم قيادة الدبابة يبدو لي مهمة صعبة، لكن بعد مرور الوقت اعتدت عليها، وأراها الآن أسهل من قيادة السيارة، وإن كان مختلفة عنها قليلا".

وعن بدايتها في هذا المجال تقول الحسناء الروسية" كان هناك فرصة لتعلم قيادة الدبابة، وقررت استغلال هذه الفرصة لأصبح سائقة دبابة، أتمنى أن تكون هذه المسابقة رسمية وسنوية، لكن الأمر ليس بيدي، بل بيد القائمين على هذه الألعاب".

وعند سؤالها إن كان زوجها معارضا لقيادتها الدبابة،أجابت أنستاسيا" أنا لست متزوجة، ولكن لو كنت فلا بد ان يكون زوجي عسكري".

وتتواصل منافسات دورة الألعاب العسكرية الدولية الخامسة حتى 17 من شهر آب/أغسطس الحالي، على 21 ميدان تدريبي، في 10 دول.