الجيش الروسي يحضر القهوة والبيض المقلي باستخدام دبابة "تي-80"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المشاركين الروس في مسابقة فرق الصيانة "ريمبات-2019"، التي تجري في إطار الألعاب العسكرية الدولية، قاموا اليوم بإعداد القهوة بالركوة والبيض المقلي باستخدام حرارة دبابة "تي-80".

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "أعد جنود من معهد أومسك للمركبات المدرعة والهندسة فطور مستخدمين الحرارة المنبعثة من محرك غي تي دي-1000تي في دبابة "تي-80" للمشاركين في "ريمبات" خلال المنافسات. وقد فاجأ السائقون الميكانيكيون المشاركين في المنافسة، بقهوة برائحة ذكية في الركوة وبيض مقلي أعدوهم باستخدام أدوات خاصة".

وتجري المنافسة من 4 إلى 10 أغسطس/أب بمشاركة 8 دول.

وتعقد الألعاب العسكرية "آرميا-2019" للمرة الخامسة. ستقام المسابقات على أراضي 10 دول: روسيا، أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، الهند، إيران، كازاخستان، الصين، منغوليا وأوزبكستان. يتوقع المنظمون مشاركة أكثر من ستة آلاف جندي من 30 دولة. ستعقد المسابقات في الفترة من 3 إلى 17 أغسطس/آب.

وكان الجيش الروسي قد حطم في وقت سابق الرقم القياسي لعام 2017 في مسابقة "بياتلون الدبابات".