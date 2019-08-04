الفريق الكويتي يفوز في الجولة الثانية في اللحظة الأخيرة خلال "بياتلون الدبابات"

انتزع جنود من الكويت الفوز من منافسين من طاجيكستان في ختام سباق "بياتلون الدبابات".

سجل الفريق الروسي الرقم القياسي اليوم 18 دقيقة و 55 ثانية.

انتهت الجولة الثانية للمشاركين في "بياتلون الدبابات" في ملعب التدريب في ألابينو بالقرب من موسكو بفوز المنتخب الكويتي. وكان خصمه في السباق الفردي طاقم من طاجيكستان.

لم تتمكن دبابات الفريقين من قطع المسافة دون أخطاء، ولكن الحظ ابتسم لفريق الدبابات الكويتي في نهاية المسابقة، الذي أكمل المهمة في35 دقيقة و 21 ثانية. أوقف السائق الميكانيكي للفريق المنافس مركبة القتال في 36 دقيقة و 51 ثانية.

حتى الآن، جميع المشاركين في "بياتلون الدبابات" بعيدين كل البعد عن مؤشرات الفريق الروسي. فقد عبر كل العقبات دون أخطاء، وحطم الرقم القياسي لعام 2017.

وتعقد الألعاب العسكرية "آرميا-2019" للمرة الخامسة. ستقام المسابقات على أراضي 10 دول: روسيا، أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، الهند، إيران، كازاخستان ، الصين، منغوليا وأوزبكستان. يتوقع المنظمون مشاركة أكثر من ستة آلاف جندي من 30 دولة. ستعقد المسابقات في الفترة من 3 إلى 17 أغسطس/آب.