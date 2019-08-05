إسرائيل تعرض تكنولوجيا الدبابات المدرعة "الذكية"...فيديو

وذكرت الدفاع الإسرائيلية أنه بعد الاختبارات الشهرية، تم تقديم النماذج الأولية من قبل ثلاث شركات دفاع وهي إلبيت سيستيمس وإسرائيل إندوستريا ورافايل، وأظهروا نهجهم الخاص وحلولهم التكنولوجية، وسيتم دمج هذه المنصات المتقدمة في المركبات المدرعة الحالية والمستقبلية.

في أحد النماذج، يتحكم بالآلية جنديان يرتديان خوذات "أيرون فيجين" التي تسمح لك بإبقاء العربة وسلاحها تحت السيطرة، هذه هي تقنية إلبيت سيستيمس، لكن رافائيل أظهرت تقنية ما يسمى بـ "الكابينة الشفافة" مع رؤية 360 درجة، هنا لم تعد تستخدم الخوذات، والطاقم يتحكم في الجهاز باستخدام الشاشات التي تعمل باللمس.

وتم إطلاق الكرمل قبل ثلاث سنوات كبرنامج متعدد السنوات لتطوير التقنيات المتقدمة لتحديث المركبات القتالية، والغرض منه هو إنشاء سيارة فعالة ومبتكرة وسهلة القيادة وبتكلفة منخفضة.

وتعتبر إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وفقا لتقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.