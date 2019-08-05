طاقم روسي يحقق رقما قياسيا في مسابقة "بياتلون الدبابات" الدولية

ووصل الرقم القياسي الجديد في تمرير المسار 17 دقيقة و30 ثانية. هو أسرع مما سجله الفريق الروسي أمس بحوالي 1.5 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، سجل الجنود تشيلين وتسيديبوف وأوسيف رقما قياسيا في السرعة اليوم، حيث وصلت إلى 78 كم/ ساعة.
وتعقد الألعاب العسكرية "آرميا-2019" للمرة الخامسة. وستقام المسابقات على أراضي 10 دول: روسيا، أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، الهند، إيران، كازاخستان، الصين، منغوليا وأوزبكستان. يتوقع المنظمون مشاركة أكثر من ستة آلاف جندي من 30 دولة. ستعقد المسابقات في الفترة من 3 إلى 17 أغسطس/ آب.
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