الجيش الإيراني ينوي استخدام "الذخائر الذكية والطائرات المسيرة بجانب المقاتلات"

كشف قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني، العميد عزيز نصير زادة، أن سلاح الجو الإيراني سيستخدم الذخائر الذكية والطائرات المسيرة إلى جانب الطائرات المقاتلة.

وفي مراسم اختتام مهرجان "مالك الأشتر"، اليوم الاثنين، قال العميد إنه "على مدى الأشهر الإحدى عشر الماضية، سعينا للتحرك في مسار على أساس توجيهات قائد الثورة، حول تدريب الكوادر البشرية بكيفية خاصة، حيث يمكن لهذه الكوادر سد نقص المعدات والتخصيصات"، بحسب وكالة "فارس".

وتابع "في حرب الخليج الفارسي، كان الجميع يقول إن أمريكا تهيمن على أجواء العراق، أقلعت 200 مقاتلة عراقية وهبطت في مكان آخر، فلو كان هناك 20 من هذه الطائرات فقط يقودها طيارون عقائديون، استطاعوا توجيه ضربة قوية للأمريكيين، وهنا تكمن أهمية الكوادر البشرية".

واعتبر العميد أن "تشخیص المواهب ونموها من خلال تشكيل مجموعة من الكوادر الشبابية والمؤمنة والثورية (نجوا) أحد الجهود التي قامت بها القوة الجوية خلال الأشهر الـ11 ماضية".

وأضاف "تعد زيادة المهارات والمهارات المتعددة والإبداع والابتكار من بين التدابير التي تم تسليط الضوء عليها في القوة الجوية للجيش في الأشهر الأخيرة".

وتطرق إلى برامج القوة الجوية للجيش للارتقاء بمستوى جاهزيتها القتالية، وقال "في إطار تعزيز قدرات القوة الجوية، فإننا نسعى إلى تحقيق هدفين هما نشر منظومات ذكية على جميع المستويات، وخاصة على صعيد الذخائر والتطوير، والاستخدام المتزامن للطائرات المسيرة إلى جانب الطائرات المقاتلة".