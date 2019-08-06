رصد مقاتلة "إف-22" أمريكية مصابة في سوريا... صور

نقلت صحيفة"ديفينس بلوغ"، أن مقاتلات من الجيل الخامس "إف-22" قد استأنفت رحلاتها فوق سوريا.

ولفتت تغريدة لمستخدم @obretix انتباه الصحيفة، الذي علق على صورة لطائرة رابتور "إف-22" وهي تتزود بالوقود في مكان غير محدد.

KC-135 refueling F-22 northeast of Raqqa on 29 July 2019 https://t.co/WhbQY2Y4gI pic.twitter.com/8saxk44VLF — Samir (@obretix) August 2, 2019

كتب المستخدم في التغريدة: طائرة "كي سي-135" تزود بالوقود مقاتلة "إف-22" شمال شرقي مدينة الرقة السورية.

ولاحظ مستخدم آخر أن طلاء تقنية التخفي قد تضرر على أنف المقاتلة.

يذكر أن إف-22 "EAA AirVenture" شاركت في معرض في يوليو/تموز، وقد تم توثيق تقنية التخفي المتضررة للطائرة على صورة.

في نفس الشهر، وصلت القوات الجوية الأمريكية "إف-22" لأول مرة إلى قاعدة العديد في قطر.

يذكر أن الطائرة تفقد بسهولة الطلاء أو الكساء الممتص لإشارات الرادار الكاشفة عند ملامسة الوقود وزيت التشحيم، فتظهر على شاشة الرادار. وليس هذا فقط، بل بدأ الطلاء ينسلخ ويتشوه بعد استخدام مقاتلة "إف-22" في سوريا في ظل الحرارة الشديدة. وأكد جون كوتيم، مدير مشروع طائرة "إف-22" في شركة "لوكهيد مارتين"، وجود المشكلة، مشيرا إلى أن الغبار الرملي والمطر لا يساعدان على انسلاخ الطلاء فحسب، بل يعيدانه إلى حالته الابتدائية السائلة.