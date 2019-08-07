"تو-142" الروسية تحلق على طول ساحل الولايات المتحدة وكندا

أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية أن طائرتين مضادتين للغواصات من طراز "تو-142"، قامتا برفقة طائرة اعتراضية مقاتلة من طراز "ميغ-31إم"، برحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة للمحيط الهادئ.

وحلقت الطائرات الحربية في الهواء لمدة 13 ساعة ومرت على طول ساحل كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع المناورات تمت وفقًا للمعايير الدولية. وأشار الخبراء إلى أن تو-142 طائرة فريدة من نوعها تتمتع بقدرات واسعة للقيام بدوريات ومراقبة الوضع في مناطق مختلفة من المحيطات.

وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية إن

"طائرتين مضادتين للغواصات تابعتين لأسطول المحيط الهادئ من طراز "تو-142" قامتا برحلة جوية مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط الهادئ على طول الساحل الشمالي لجزر أليوتيان والساحل الغربي لألاسكا وكندا" .

وأشارت أيضًا إلى أن الطائرات كانت برفقة طائرتين مقاتلتين اعتراضيتين من طراز "ميغ-31بي إم" تابعتين لأسطول المحيط الهادئ. التقى طيارو المقاتلات بالطائرات المضادة للغواصات واتصلوا بالأطقم عبر الراديو. بالإضافة إلى ذلك، تزودت تو -142 بالوقود في الهواء.

وأضافت الخدمة: "خلال الرحلة التي استمرت لمدة 13 ساعة دون توقف، قامت طائرات إيل-78 بتزويد الطائرات المضادة للغواصات بالوقود في الجو".

وأكدت وزارة الدفاع أن الرحلات الجوية نفذت وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.