"سو-34" تنفذ مهام على ارتفاع 600 متر

في المطار القريب من ريازان، يستعد المشاركون لمسابقة "آفيادارتس"، حيث سيقوم الطيارون، يوم الأربعاء 7 أغسطس/آب، بإجراء استطلاع جوي.

يبلغ مراسل قناة "زفيزدا" الروسية من الموقع أن الطائرة الروسية "سو-34" تقلع إلى ارتفاع 600 متر.

في المسابقة، سيرى المشاهدون مقاتلات سو-27 وسو-30 وميغ-29 والهجومية سو-25 وقاذفات سو-24 وسو-34 وطائرة النقل العسكري إيل-76 ومروحيات كا-52 ومي-24 ومي-35 ومي-28إن ومي-8.

من ميزات Aviadarts أن كل فريق وطني يحلق على طائرته الخاصة. في المجموع، يشارك 43 طاقم مقاتلات وقاذفات وطائرات هجومية وطيران بعيد المدى والنقل العسكري في المنافسة.

سيقوم المشاركون في المسابقة بالتحليق على مسار وإجراء الاستطلاع الجوي المرئي وإظهار تقنيات القيادة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ هجوم على أهداف برية.