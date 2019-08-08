ميزات "سو-57" على "إف-22" و"إف-35"

قال الكاتب العسكري فيكتور ليتوفكين إن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو -57" تتمتع بالعديد من المزايا على المقاتلات الأمريكية "إف-22" و"إف-35".

وأشار إلى أن سو-57 مجهز برادار فريد من نوعه. يقع عنصر "آفار" (صفيف الهوائي النشط) X و L ليس فقط في الجزء الأمامي من بدن الطائرة، ولكن أيضًا على الجانبين وعلى الأجنحة.

هذا يسمح للمقاتلة برؤية الفضاء الجوي والأرضي لمئات الكيلومترات.

ونقلت وكالات روسية عن الخبير: "لا يوجد مثل هذا الرادار على أي مقاتلة متعددة الوظائف من الجيل الخامس - لا على F-22، ولا على F-35، ولا على J-20 الصينية. وقانون القتال الجوي معروف: رأيت أولا- أطلقت النار أولا، يعني أنك انتصرت".

بالإضافة إلى ذلك، أشار ليتوفكين أيضًا إلى سهم الدفع على محركات سو-57، والذي يجعلها فائقة القدرة على المناورة وقادرة على "الدوران في السماء في مكان واحد، وتتوقف في الهواء مباشرة".

وأشار الخبير إلى أن هذه القدرات تتيح للطائرة فرصة الاختفاء من رادارات العدو والخروج من تحت الهجوم.

وهناك ميزة أخرى أيضا- سرعة الطائرة. لدى سو-57 سرعة 2.45 ماخ، إف-22 2.25 ماخ.

علاوة على ذلك، على الرغم من أن المقاتلات الأمريكية يمكنها حمل أسلحة أكثر من 370 كغم، فإن صواريخ سوخوي تقع أيضًا داخل جسم الطائرة، مما يزيد من خفائها على رادارات العدو.