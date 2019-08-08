مقارنة بين جيشي الهند وباكستان... رابع أقوى جيش في العالم يواجه ترسانة نووية ضخمة

تجددت حالة التوتر بين الهند وباكستان، بعد إعلان الحكومة الهندية، يوم 5 أغسطس / آب، إلغاء الحكم الذاتي في الجزء الخاضع لإدارتها من كشمير، بصورة تجعل جيشي البلدين على حافة المواجهة.

وقالت باكستان إنها ستستخدم كل الخيارات الممكنة، للرد على ما وصفته بـ"الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند"، مشيرة إلى أن ولاية جامو وكشمير، هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي.

وخاضت الدولتان حربين بسبب النزاع في كشمير ، وحربا ثالثة بسبب "باكستان الشرقية"، التي أصبحت بنغلاديش بعد استقلالها عام 1971، إضافة إلى نزاعات محدودة تتكرر بين الحين والآخر، كان آخرها المواجهة الجوية، التي أدت إلى إسقاط 3 طائرات من الطرفين في فبراير / شباط الماضي.

وأصبحت الهند وباكستان قوتان نوويتان، تمتلكان 300 قنبلة نووية، ويحتل جيشيهما المرتبتين الرابعة الـ15 بين أقوى جيوش العالم، بحسب موقع "غلوبال فير بور".

ورغم أن الهند تتفوق على باكستان في القوة العسكرية التقليدية، باحتلالها المرتبة الرابعة عالمية، فإن باكستان تحاول تعويض هذا الفارق في القوة التقليدية بامتلاك قوة نووية أكبر من الهند، بحسب موقع "أرمز كنترول"، الذي أوضح أن ترسانة باكستان النووية تضم 160 قنبلة، بينما تتكون ترسانة الهند النووية من 140 قنبلة فقط، وفقا لإحصائيات 2019.

China, India, and Pakistan are all pursuing new ballistic missile, cruise missile, and sea-based nuclear delivery systems. In addition, Pakistan has lowered threshold for nuclear weapons use by developing tactical nuclear weapons capabilities to counter Indian threats. pic.twitter.com/E38hihC6HR — Rana Zulfiqar Hyder (@vvsoft) December 30, 2017

وتطور باكستان قنابل نووية تكتيكية، لتكون قادرة على استخدامها بصورة محدودة في الحروب التقليدية، دون الانزلاق إلى مواجهة نووية شاملة مع جارتها النووية.

وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي 19 معلومة تشمل مقارنة بين أبرز نقاط القوة، التي يملكها الجيشان الهندي والباكستاني:

1- الترتيب العالمي.. الجيش الهندي رقم 4... الجيش الباكستاني رقم 15

2- القنابل النووية... الهند 140 قنبلة وباكستان 160 قنبلة.

3- عدد الطائرات... الهند 2082 بينها 694 طائرة هجومية و520 مقاتلة.

باكستان 1342 بينها 438 طائرة هجومية و348 مقاتلة.

4- المروحيات الهجومية... الهند 17 باكستان 55

5- المطارات... الهند 346 وباكستان 151

6- قوة الدبابات... الهند 4184 وباكستان 2200.

7- المدرعات... الهند 2815 وباكستان 3665.

8- المدافع ذاتية الحركة... الهند 200 وباكستان 429 مدفع.

9- مدافع الميدان... الهند 200 مدفع وباكستان 429.

10- راجمات الصواريخ... الهند 266 باكستان 150.

11- الأسطول الحربي... الهند 295 سفينة حربية بينها حاملة طائرات، باكستان 197 سفينة.

12- الغواصات... الهند 16 وباكستان 5.

13- الفرقاطات... الهند 13 وباكستان 9.

14- الكورفيت والمدمرات... الهند 22 و11، وباكستان 0.

15- كاسحات الألغام... الهند 1 وباكستان 3.

16- ميزانية الدفاع... الهند 55.2 مليار دولار وباكستان 7 مليار دولار.

17- مساحة الهند 3.2 مليون كم مربع وباكستان: 796 ألف كيلومترا مربعا.

18- عدد السكان... الهند 1.2 مليار وباكستان 207 مليون نسمة.

19- عدد الجيش الهندي بقوات الاحتياط 3.4 مليون جندي وعدد الجيش الباكستاني 1.2 مليون جندي.