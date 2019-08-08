الغرب يقيم الطائرة المسيرة الروسية الحديثة

وكتبت عدة وسائل إعلام مقالات عن الطائرة الروسية "أوخوتنيك".

ذكر موقع Мilitary Watch Magazine أن "أوخوتنيك" مثل مقاتلة سو-57 تعتبر طائرة حربية جديدة تماما، طورت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

تقول المادة أن الطائرة المسيرة ستكون قادرة على أداء وظائف مختلفة، بما في ذلك دعم سو-57 عند اختراق المجال الجوي للعدو وتحقيق التفوق الجوي، وكذلك القيام بمهام هجومية مستقلة. تجدر الإشارة إلى أنه من غير المعروف بعد أنظمة الأسلحة التي سيتم استخدامها في "أوخوتنيك".

وكتب الموقع: "بما أن روسيا تنوي تحويل طائرة سو-57 إلى طائرة مقاتلة من الجيل السادس، فإن التفاعل مع طائرة مسيرة مثل أوخوتنيك يمكن أن يكون وظيفة جديدة رئيسية ستزود المقاتلة بميزة على المنصات المنافسة".

وحلل موقع The Drive، فيديو الرحلة الأولى لأوخوتنيك وأشار إلى المخطط الجديد في طلاء الطائرة المسيرة. "ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا يعني استخدام تصميم محسن أو حتى نموذج أولي إضافي، يختلف عن ما يظهر في الصور التي نشرت في يناير". ولفت الانتباه إلى أنه يمكن رؤية جهازي استشعار بيانات الرحلة على فيديو الرحلة التجريبية، مثبتين مؤقتا على الحافة الأمامية للجناح.

كما أضاف موقع Army Recognition أن الطائرة الروسية الجديدة تختلف عن الطائرة الأمريكية Predator في استخدام تقنيات الشبح، وربما في معدات الحرب الإلكترونية القوية. كما يصف استراتيجية الطائرات الروسية المسيرة التي ستعمل في مجموعة، وتبادل البيانات عبر قناة اتصال آمنة ومساعدة الطائرات المأهولة في حالة حدوث نزاع مسلح مع عدو متقدم تكنولوجيا.