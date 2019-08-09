لقطات مذهلة لإطلاق النار من المدرعة الروسية "تيغر"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تحديد يفغيني نيكولين، أفضل مطلق نار في المرحلة الثالثة من المسابقات الحربية في روسيا.

وتجري المسابقات في مدينة كيزيل الروسية، حيث تنافست طواقم القوات المسلحة من كل البلدان التالية ــ بيلاروس والصين وروسيا وصربيا وأوزبكستان، بحسب ما نقلته صحيفة "زفيزدا".

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه كان على المتسابقين القضاء على عشرة أهداف في ثلاثة خطوط إطلاق نار على مسافة من 200 إلى 400 متر.

وفقا لنتائج مرحلة إطلاق النار، تم توزيع المراكز على النحو التالي: بعد ضرب جميع الأهداف على خطوط إطلاق النار، حصل مطلق النار من المنتخب الروسي على المركز الأول، وفي المركز الثاني، جندي من جيش التحرير الشعبي الصيني، أما في المركز الثالث، ممثل جيش بيلاروس.

يتعين على المشاركين في مسابقة "الرالي الحربي - 2019" تخطي المرحلة الأخيرة وهي سباق الطواقم.

المركبة المدرعة "تيغر نيكست" المتعددة الأغراض، فيها حماية من الدرجة الثالثة. يتكون الطاقم من شخصين. يمكن للآلة نقل القوات من 4-6 أشخاص.