صور نادرة لدبابة "تي- أي 90" تدك أوكار الإرهاب في سوريا

تواصل الدبابات القتالية الرئيسية روسية الصنع "تي – أي 90" التي تقاتل مع القوات البرية السورية المشاركة في المعارك ضد الإرهابيين.

كشفت صحيفة"روسيسكايا غازيتا" أن خصوصية هذه الآليات القتالية تكمن في أنها مزودة بمنظومة التشويش الإلكتروني الروسية من طراز "شتورا" التي تحميها من خطر الجيل الثاني من الصواريخ المضادة للدبابات.

وتم تجهيز "شتورا" بأضواء خاصة يطلق عليها "العيون الحمراء" وذلك من أجل إصدار أضواء ساطعة لا يمكن اختراقها، من قبل مختلف الأسلحة عالية الدقة سواء من الأمام لمسافة تصل إلى 2500 متر، أو من الجانبين لمسافة تصل إلى 840 متراً.

ويمكن لهذه الأنظمة أيضاُ أن تعرقل عمل الدبابات وغيرها من المركبات المدرعة المزودة بأجهزة قياس المسافات بالليزر.

وفي الليالي المظلمة لا توفر هذه الأجهزة الحماية فقط، لكنها تعمل على إعطاء إضاءة خلفية لأجهزة الأشعة تحت الحمراء المخصّصة للرؤية الليلية.

إن الاستخدام الناجح لدبابة "تي – أي 90" مع أنظمة الدفاع الصاروخي الأخرى في سوريا ترك انطباعاً خاصاً عن الجيش في مختلف البلدان، فقرروا حالياً تثبيتها على آلياتهم التي اشتروها سابقاً.