طائرات "إيل-76" تحصل على أنظمة حماية جديدة

ستحصل طائرة النقل العسكري الروسية "إيل-76" على أنظمة حماية جديدة، تسمح لها باكتشاف الصواريخ التي تقترب من إشعاع محركاتها.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم تزويد جميع طائرات النقل العسكري إيل-76 الروسية بأنظمة حماية جديدة، وقد حصلت طائرات إيل-76 إم دي-90أ وإيل-76 إم دي إم على مثل هذه الأنظمة من قبل. واتخذ قرار تثبيت الأنظمة الجديدة نتيجة لدراسة التجربة السورية لاستخدام طائرات النقل. وبدأ إعادة تجهيز الطائرات في ربيع هذا العام.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الحماية الجديدة تشمل: جهاز التحكم وأجهزة استشعار ومحطة رصد الإشعاع فوق البنفسجي والإنذار بالهجوم الصاروخي، وجهاز التشويش وصنع الفخاخ الحرارية. ويسمح جهاز الاستشعار في النظام الجديد ليس فقط الكشف عن الهدف ولكن أيضا تحديد نوع الذخيرة بواسطة تتبع الأسعة فوق البنفسجية. والنظام آلي بشكل كامل وبحسب الوضع يختار العدد المطلوب من الفخاخ والخوارزميات لإطلاقها.

ويستطيع النظام الجديد إبعاد الصواريخ الحرارية ومحطات الرادار عن الطائرة.

وفقًا للمؤرخ العسكري دميتري بولتينكوف، فإن أجهزة استشعار الأشعة فوق البنفسجية لاكتشاف الصواريخ هي من صنع روسي تمامًا، في بلدان أخرى يستخدمون الأشعة تحت الحمراء، وهي حساسة جدًا للتشويش الطبيعي.