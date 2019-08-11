الهند تنهي تطوير صاروخ "أسترا" المحلي

أعلنت منظمة الدفاع والتطوير (DRDO) في الهند عن الانتهاء من تطوير واختبار هذا الصاروخ.

أكمل أول صاروخ جو-جو هندي يصل مداه إلى أكثر من 100 كيلومتر "أسترا" دورة الاختبار وهو جاهز للإنتاج الضخم. في المستقبل، سيتم البت في مسألة تسليم الصاروخ لسلاح الجو في البلاد.

تم تطوير Astra على أساس صاروخ Matra Super 530DP الفرنسي، وبدأ العمل على إنشائه في عام 1990. انضمت وزارة الدفاع الهندية إلى العمل في عام 2004 فقط، وبدأت في تمويل الابتكار. أفيد أن الخبراء الصينيين شاركوا أيضا في العمل على الصاروخ.

حدث الإطلاق الناجح الأول من سو-30إم كي إي في مايو 2014، وفي مارس 2015، أصاب الصاروخ هدفًا جويًا بنجاح. وفقًا للمطوري، يمكن أن يصبح الصاروخ "واحدًا من الأفضل في العالم" في فئته.

طول الصاروخ 3.8 م، قطره 175 مم (بما في ذلك الأجنحة - 254 مم). إجمالي كتلة الصاروخ 154 كغم، بما في ذلك الرأس الحربي شديد الانفجار - 15 كغم. مجهز برادار نشط. مدى الإصابة المعلن عنها 110 كيلومترات وارتفاع 15-20 كم. سرعة الطيران حوالي 4750 كم / ساعة.