بعد خروجها من معاهدة الصواريخ...أمريكا تجري تحديثا سريا للدفاع الصاروخي في رومانيا

كان هذا تدبيرا مؤقتا، لأن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي إيجيس آشور الذي تم نشره هناك في عام 2016، تم نقله إلى الولايات المتحدة لإصلاحه. وهكذا، ذكرت الخدمة الصحفية لكتلة الناتو "المحبة للسلام" أن نظام "ثاد" المؤقت قد تم إزالته الآن من رومانيا، حيث إن مجمع إيجيس آشور الحديث قد عاد بالفعل من الولايات المتحدة، وفقا لموقع "توب كور".

تجدر الإشارة إلى أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي إيجيس آشور يقع في رومانيا في قاعدة ديفيسيلو العسكرية. ومع ذلك، لا يتم الإبلاغ عن تفاصيل التحديث. وبدورها، تعود منشآت THAAD إلى ولاية تكساس (الولايات المتحدة الأمريكية) إلى مكان النشر الدائم. فهي في خدمة لواء المدفعية 69 للدفاع الجوي التابع للجيش الأمريكي.

في مايو/أيار 2019، جاءت تصريحات من واشنطن، أنه "سيتم استئناف الاستعداد الفني للمجمع". بعد ذلك، ربط الخبراء ووسائل الإعلام هذا بالانسحاب الأمريكي من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وبدأ الحديث عن أن الأميركيين قرروا استخدام إيجيس آشور ليس فقط لأغراض دفاعية، ولكن أيضًا للأغراض الهجومية. ومع ذلك، تؤكد واشنطن أن الدفاع الصاروخي لم يتلق أي قدرات هجومية.

في عام 2020، يجب على نفس المجمع الأمريكي إيجيس آشور، الموجود الآن في رومانيا، أن يتولى مهمة قتالية في بولندا. بالمناسبة، يشرح الأمريكيون هذا بأنهم يحاولون بهذه الطريقة حماية حلفائهم الأوروبيين من الصواريخ الباليستية. في الوقت نفسه، لا يؤمن الأوروبيون أنفسهم بالخرافة حول الصواريخ الإيرانية التي تحلق إلى أوروبا. لكن موسكو توضح سلوك واشنطن. منصات إطلاق منظومة إيجيس آشور يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ توماهوك كروز، والتي يمكن أن تحلق إلى بعد 2600 كم وتحمل شحنة نووية، بحسب الموقع.

وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم 2 أغسطس/آب نهائياً من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع روسيا، بعدما كانت قد علّقت سابقاً مشاركتها فيها في 2 فبراير/شباط.