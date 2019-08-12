وسائل إعلام صينية تشيد بأحدث طائرة روسية

وفقا لمؤلف المادة، تشانغ جي، أصبحت الطائرات المسيرة المصنوعة وفقا لمخطط "الجناح الطائر" مؤخرا واحدة من الاتجاهات الرئيسية في تطوير الطيران العالمي.

وأضاف قائلاً: "في المستقبل، يتعين على منصات الاستطلاع والمراقبة ونقل المعلومات والوظائف الهجومية أن تجمع بين ميزات التخفي والخصائص الجيدة".

وبحسب مؤلف المادة، بفضل تقنية "الجناح الطائر"، فإن الطائرة العسكرية الروسية المسيرة عالية الكفاءة بسرعة ثابتة دون سرعة الصوت. ويلاحظ أيضًا أن هذه الطائرات تصبح أقل وضوحًا نظرًا لصمامات سحب الهواء التي فيها. بالإضافة إلى ذلك، هذا النوع من الطائرات المسيرة ليس له ذيل عمودي، وبدن يحتوي على أنظمة تنعكس على الرادار.

كما أعرب مؤلف المقال عن ثقته في أن روسيا تنوي في المستقبل بذل جهود جادة لإجراء مزيد من الاختبارات.

وقامت الطائرة بأول رحلة كاملة في 3 أغسطس/ آب. بقيت في الجو لأكثر من 20 دقيقة، وحلقت عدة مرات حول المطار على ارتفاع حوالي 600 متر وقامت بهبوط ناجح.

وتبدو طائرة "أوخوتنيك" ضخمة، فباع جناحها يبلغ 19 مترا، أي أنه أكبر من جناح المقاتلة القاذفة "سو-34". ويصل طولها إلى 14 مترا. وتزن طائرة "أوخوتنيك" نحو 25 طنًّا منها 2800 كيلوغرام وزن الأسلحة. ويصل مداها إلى 5000 كيلومتر. ويمكن أن تبلغ سرعتها 1400 كيلومتر في الساعة.

ويفترض أن تؤدي طائرة "أوخوتنيك" مهمتها في قصف الأهداف المزمع تدميرها بالتنسيق مع مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" وحسب توجيهاتها.